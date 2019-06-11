Бутан проиграл Гуаму и первым лишился шансов на выход на ЧМ-2022

Состоялись ответные матчи первого раунда отборочного турнира ЧМ-2022 в Азии. В первой игре дня Гуам разгромил Бутан 5:0 и по сумме двух игр вышел в следующую стадию. Таким образом, Бутан стал первой командой, лишившейся шансов на попадание в финальную стадию чемпионата мира.

Также во второй раунд прошли Монголия, Малайзия, Бангладеш и Камбоджа.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

1-й раунд

Ответные матчи

Гуам - Бутан - 5:0 (2:0)

Первый матч - 0:1

Бруней - Монголия - 2:1 (2:0)

Первый матч - 0:2

Восточный Тимор - Малайзия - 1:5 (0:3)

Первый матч - 1:7

Бангладеш - Лаос - 0:0

Первый матч - 1:0

Пакистан - Камбоджа - 1:2 (1:0)

Первый матч - 0:2