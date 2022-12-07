Букайо Сака назвал любимого игрока в сборной Франции

Нападающий сборной Англии Букайо Сака ответил на вопрос, кто его любимый игрок в сборной Франции.

«Мне нравится Уильям Салиба! Нет, конечно, у них много хороших игроков. Я мог бы назвать некоторых из них. Мне также нравится Дембеле. Думаю, что он действительно хорош. У них много игроков высокого уровня, поэтому мы должны настроиться на каждого из них по-особенному», — приводит Mirror слова Саки.

Матч между сборными Франции и Англии в рамках четвертьфинала чемпионата мира-2022 пройдет 10 декабря и начнется в 20.00 по московскому времени.