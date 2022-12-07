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Рабьо — о главном тренере Франции: «Дешам эволюционировал. Он очень открытый и спокойный»

Рабьо заявил, что Дешам эволюционировал за время работы в сборной Франции
Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо поделился мнением о главном тренере команды Дидье Дешаме.

«Он эволюционировал. Я думаю, он очень открытый, спокойный, и еще он очень хороший человек. В 2016 году у меня было другое мнение, я не обращал внимания на некоторые детали. Теперь я вижу, что у Дешама есть какая-то легкость в общении с людьми. Это то, что заставляет нас всех ладить друг с другом», — приводит слова Рабьо RMC Sport.

53-летний специалист тренирует сборную Франции с 2012 года. Под его руководством национальная команда становилась финалистом чемпионата Европы (2016), чемпионом мира-2018 и победителем Лиги наций УЕФА (2020/21).

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет с Англией. Игра пройдет в субботу, 10 декабря. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: RMC Sport
Адриен Рабьо
Дидье Дешам
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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