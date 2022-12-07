14 футболистов сборной Испании улетели из Катара. Остальные остались досматривать чемпионат мира в Дохе

Делегация сборной Испании по футболу прилетела в аэропорт Мадрида, сообщает Marca.

В Испанию из Дохи вернулись только 14 футболистов. Остальные футболисты решили досмотреть чемпионат мира в Катаре, о чем была предварительная договоренности с испанской федерацией футбола.

Весь тренерский штаб во главе с Луисом Энрике также вернулся в Испанию.

Сборная Испании вылетала с ЧМ-2022 на стадии 1/8 финала, уступив в серии пенальти команде Марокко (0:0, 0:3 — по пенальти).