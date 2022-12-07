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Сегодня, 19:05

14 футболистов сборной Испании улетели из Катара. Остальные остались досматривать чемпионат мира в Дохе

Иван Шитик
Корреспондент
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Делегация сборной Испании по футболу прилетела в аэропорт Мадрида, сообщает Marca.

В Испанию из Дохи вернулись только 14 футболистов. Остальные футболисты решили досмотреть чемпионат мира в Катаре, о чем была предварительная договоренности с испанской федерацией футбола.

Весь тренерский штаб во главе с Луисом Энрике также вернулся в Испанию.

Сборная Испании вылетала с ЧМ-2022 на стадии 1/8 финала, уступив в серии пенальти команде Марокко (0:0, 0:3 — по пенальти).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
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