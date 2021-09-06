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Бразильский журналист рассказал о жесткой реакции болельщиков на появление полиции в матче Бразилии и Аргентины

00:46
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Бразильский журналист Марсело Басседжо, работавший на матче Бразилия — Аргентина, прокомментировал «СЭ» происходящее вокруг матча.

 
Скандал в&nbsp;матче Бразилия&nbsp;&mdash; Аргентина.Дикий скандал в матче Бразилия — Аргентина. Игра прервана, четырех аргентинцев хотят выслать из страны

«Болельщики освистывали людей, остановивших матч. Они кричали им «позор, позор». Аргентинская сторона в свою очередь говорила, что Anvisa не предупреждала их о санитарных правилах.

Однако по правилам, игроки, побывавшие в Великобритании, Южной Африке, Северной Ирландии и Индии за последние 14 дней, должны находиться на карантине. Они не должны были выходить из отеля с тех пор, как приехали в Бразилию.

В Anvisa говорят, что они предупреждали аргентинцев, но те все равно пошли на стадион, потому что CBF и Conmebol дали добро сборной Аргентины. Хотя они не несут ответственности за санитарные вопросы. Почему приехало много полиции после инцидента? Чтобы открыть путь от стадиона до аэропорта», — сказал Басседжо «СЭ».

Матч Бразилия — Аргентина приостановлен на неопределенный срок. Решение о его судьбе будет принято позднее.

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Данил Алешин все материалы автора

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