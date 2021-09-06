Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

ФИФА подтвердила, что матч Бразилия — Аргентина отложен

00:48
Лионель Месси и Неймар обсуждают судьбу матча. Фото Twitter
Лионель Месси и Неймар обсуждают судьбу матча. Фото Twitter
Теги:

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина отложен на неопределенный срок, сообщает информационный Twitter ФИФА. Более детальная информация будет обнародована позднее.

Матч был прерван уже вначале после того, как на поле появились полицейские, и аргентинцы в полном составе ушли с поля. Работники правоохранительных органов хотели задержать четырех аргентинцев — Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндию, Кристиана Ромеро и Джовани Ло Чельсо. Все они выступают в английской премьер-лиге. Задержать их хотели за нарушение карантина.

Капитан аргентинцев Лионель Месси назвал эту ситуацию катастрофической. Он сказал, что футболистов в таком случае могли депортировать раньше, а не во время игры. При этом в агентстве санитарного надзора Бразилии рассказали о причинах таких действий и заявили, что игроки не выполнили требование соблюдать изоляцию.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин: результаты матчей 5 сентября
Польский фанат-хулиган наглухо нокаутировал легенду кикбоксинга
Хабиб Нурмагомедов: «Познер — любимый журналист. Дудь — много хайпа, не мой формат. Ургант — просто «ха-ха»
Таблица группы Украины и Франции в отборе ЧМ-2022 на 4 сентября
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
2
Офсайд