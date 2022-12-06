«Самая скучная игра ЧМ». Болельщики остались недовольны качеством матча Марокко — Испания в 1/8 финала ЧМ

Сборные Марокко и Испании не смогли поразить ворота друг друга в основное время матча 1/8 финала ЧМ-2022.

Игра перешла в овертайм, где команды также пока не могут отличиться. Такая малособытийная игра стала неприятным сюрпризов для футбольных болельщиков.

Алексей Харлан: «Игра тухловатая».

Dzuma: «Пустота».

Михаил Орлов: «Уже можно сказать: очень слабый и неинтересный чемпионат».

Победитель этой пары выходит в 1/4 финала на победителя противостояния Португалия — Швейцария.