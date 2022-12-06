«Самая скучная игра ЧМ». Болельщики остались недовольны качеством матча Марокко — Испания в 1/8 финала ЧМ
Сборные Марокко и Испании не смогли поразить ворота друг друга в основное время матча 1/8 финала ЧМ-2022.
Игра перешла в овертайм, где команды также пока не могут отличиться. Такая малособытийная игра стала неприятным сюрпризов для футбольных болельщиков.
Алексей Харлан: «Игра тухловатая».
Dzuma: «Пустота».
Михаил Орлов: «Уже можно сказать: очень слабый и неинтересный чемпионат».
Победитель этой пары выходит в 1/4 финала на победителя противостояния Португалия — Швейцария.
Новости