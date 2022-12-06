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Сегодня, 20:15

Жиру заявил, что сборной Франции нужно будет надежно работать в обороне в матче с Англией

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий сборной Франции Оливье Жиру поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Англией.

«В матче с Англией нам нужно будет надежно работать в защите и не забывать про атаки. Англия — полноценная команда, опасная на стандартных положениях. В их составе выступают отличные футболисты. Игра против Стоунза и Магуайра? Это будет жестко, физически тяжело и интенсивно. Я провел много матчей с этими парнями, иногда проигрывал, иногда выигрывал. Мы хорошо знаем друг друга, но все решат детали. Против них выйду не только я, но и вся сборная Франции, которая должна быть единой. Мне не терпится сыграть против них и заново открыть для себя эту английскую команду. Это будет отличный матч, но главное — победа», — приводит слова Жиру RMC Sport.

В 1/4 финала турнира сборная Англии встретится с Францией. Матч пройдет 10 декабря.

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Основные источники исследования

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Португалия
Швейцария

П1

30%

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ТМ 2.5

23%

1.71

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1.73
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Марокко 3
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Обе забьют - да

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ИТБ1 (0.5)

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1.59
Оливье Жиру
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Франции по футболу
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