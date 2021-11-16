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Белотти высказался о попадании Италии в стыковые матчи ЧМ-2022

Белотти оценил игру сборной Италии в матче с Северной Ирландией
08:13
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Нападающий сборной Италии Андреа Белотти высказался о том, что команда не смогла выйти на ЧМ-2022 с первого места в группе.

В заключительном туре Италия сыграла вничью с Северной Ирландией (0:0).

«Очень обидно. Нападающие должны взять на себя часть вины. У нас было много возможностей, но мяч не хотел падать в ворота. Также была физическая проблема, было много травм, мы играем два года без перерыва. Нам пришлось внести так много изменений, теряя игроков и вызывая других. Это знак, что нам нужно перезарядить батареи и быть готовыми к марту», — цитирует Белотти RAI Sport.

Сборная Италии заняла второе место и сыграет в стыковых матчах, которые пройдут 24-25 марта и 28-29 марта.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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