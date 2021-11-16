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Кейн на один гол опережает Депая в гонке бомбардиров отборочного турнира ЧМ-2022

04:48
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Форвард сборной Англии Харри Кейн оформил покер в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Сан-Марино (10:0).

28-летний англичанин забил 12 голов в 8 матчах и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров турнира. Кейн опередил форварда сборной Нидерландов Мемфиса Депая на один гол. При этом у голландца есть матч в запасе.

Кейн после покера в ворота Сан-Марино с 48 голами вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Англии и догнал Гари Линекера. На второй строчке Бобби Чарльтон (49), рекордсмен — Уэйн Руни (53).

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Сергей Разин все материалы автора
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