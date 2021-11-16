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Алехандро Гомес не сыграет со сборной Бразилии из-за травмы колена

Гомес пропустит матч Аргентины с Бразилией из-за травмы
09:10
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Форвард сборной Аргентины Алехандро Гомес в отборочном матче ЧМ-2022 против Уругвая (1:0) получил травму, сообщает Twitter национальной команды.

У 33-летнего игрока повреждение левого колена. После полного медицинского обследования станет известно, сколько он пропустит. Однако уже известно, что в матче против Бразилии Гомес не сыграет.

Матч Аргентина — Бразилия состоится 17 ноября. Начало — в 2.30 (мск).

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Виктория Кравченко все материалы автора
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