Алехандро Гомес не сыграет со сборной Бразилии из-за травмы колена

Форвард сборной Аргентины Алехандро Гомес в отборочном матче ЧМ-2022 против Уругвая (1:0) получил травму, сообщает Twitter национальной команды.

У 33-летнего игрока повреждение левого колена. После полного медицинского обследования станет известно, сколько он пропустит. Однако уже известно, что в матче против Бразилии Гомес не сыграет.

Матч Аргентина — Бразилия состоится 17 ноября. Начало — в 2.30 (мск).