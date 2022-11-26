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Сегодня, 20:30

Аргентина — Мексика: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата мира-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

В субботу, 26 ноября сборная Аргентины сыграет против Мексики в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

Встреча пройдет на стадионе «Лусаил» в одноименном городе и начнется в 22.00 по московскому времени.

ЧМ&nbsp;2022: Тунис&nbsp;&mdash; Австралия, Польша&nbsp;&mdash; Саудовская Аравия, Франция&nbsp;&mdash; Дания, Аргентина&nbsp;&mdash; Мексика. ЧМ-2022: ключевой матч для Аргентины, Франция против Дании. Онлайн-трансляция 26 ноября

Сборные Аргентины и Мексики выступают в группе C с Польшей и Саудовской Аравией. В первом туре аргентинцы проиграли саудовцам (1:2), а мексиканцы сыграли вничью с поляками (0:0).

Аргентина занимает последнее, четвертое место в группе C, у нее 0 очков. Мексика занимает третью строчку с 1 очком.

Следить за матчем Аргентина — Мексика вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира. Группа C
26 нояб, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Мексика

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Мексика

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Мексики по футболу
0
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