Аргентина — Мексика: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата мира-2022

В субботу, 26 ноября сборная Аргентины сыграет против Мексики в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

Встреча пройдет на стадионе «Лусаил» в одноименном городе и начнется в 22.00 по московскому времени.

Сборные Аргентины и Мексики выступают в группе C с Польшей и Саудовской Аравией. В первом туре аргентинцы проиграли саудовцам (1:2), а мексиканцы сыграли вничью с поляками (0:0).

Аргентина занимает последнее, четвертое место в группе C, у нее 0 очков. Мексика занимает третью строчку с 1 очком.

Следить за матчем Аргентина — Мексика вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке