Аргентина обыграла Австралию и в 1/4 финала ЧМ-2022 встретится с Нидерландами

Аргентина обыграла Австралию в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Встреча на стадионе «Ахмед бин Али» завершилась со счетом 2:1.

В первом тайме на 35-й минуте счет в игре открыл нападающий Лионель Месси. Для 35-летнего футболиста это первый гол за Аргентину в плей-офф чемпионата мира. Также Месси провел 1000-м матче в карьере и обошел Марадону и Криштиану Роналду по количеству голов на турнире.

Во втором тайме форвард Хулиан Альварес удвоил преимущество Аргентины после ошибки вратаря австралийцев Мэтью Райана.

Единственный гол за Австралию в этом матче забил полузащитник Крейг Гудвин на 77-й минуте. Мяч залетел в ворота после рикошета от аргентинца Энцо Фернандеса.

В четвертьфинале чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины встретится с Нидерландами, которые ранее обыграли США (3:1). Матч пройдет 9 декабря в 22.00 по московскому времени.