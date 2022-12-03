Нидерланды победили США в 1/8 финала чемпионата мира-2022

Нидерланды победили США в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022. Встреча на стадионе «Халифа Интернейшнл» завершилась со счетом 3:1.

Счет в игре на 10-й минуте открыл Мемфис Депай. Затем в добавленное к первому тайму время забил защитник Дэйли Блинд.

Во втором тайме единственный гол сборной США в этом матче записал на свой счет нападающий Хаджи Райт. На 81-й минуте футболист сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис забил свой первый гол на ЧМ-2022. В игре против США на его счету также две голевые передачи.

В 1/4 финала турнира в Катаре сборная Нидерландов сыграет с победителем матча Аргентина — Австралия. Игра этих команд пройдет сегодня, 3 декабря, в 22.00 мск.