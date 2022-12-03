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Сегодня, 19:53

Нидерланды победили США в 1/8 финала чемпионата мира-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нидерланды — США — 3:1.
Фото Reuters

Нидерланды победили США в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022. Встреча на стадионе «Халифа Интернейшнл» завершилась со счетом 3:1.

Счет в игре на 10-й минуте открыл Мемфис Депай. Затем в добавленное к первому тайму время забил защитник Дэйли Блинд.

Во втором тайме единственный гол сборной США в этом матче записал на свой счет нападающий Хаджи Райт. На 81-й минуте футболист сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис забил свой первый гол на ЧМ-2022. В игре против США на его счету также две голевые передачи.

В 1/4 финала турнира в Катаре сборная Нидерландов сыграет с победителем матча Аргентина — Австралия. Игра этих команд пройдет сегодня, 3 декабря, в 22.00 мск.

Чемпионат мира. 1/8 финала
03 дек, 18:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Нидерланды
3:1
США

Агрегатор прогнозов

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Дэйли Блинд
Мемфис Депай
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная США по футболу
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