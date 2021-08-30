По новым правилам, персонал сборной России может принимать пищу только после футболистов и тренеров

Как стало известно «СЭ», новый тренерский штаб сборной России ввел изменения в порядок приема пищи командой и персоналом. Согласно распорядку, теперь первыми завтракают, обедают и ужинают футболисты и тренеры, а остальные сотрудники могут садиться за стол только после того, как поедят игроки, Валерий Карпин и его ассистенты.

При Станиславе Черчесове прием пищи осуществлялся всеми вместе.

Российская национальная команда в сентябре проведет три матча квалификационного турнира чемпионата мира. 1 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют в Москве со сборной Хорватии, 4 сентября — в Никосии с командой Кипра, 7 сентября — в Москве со сборной Мальты.