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По новым правилам, персонал сборной России может принимать пищу только после футболистов и тренеров

16:44
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Как стало известно «СЭ», новый тренерский штаб сборной России ввел изменения в порядок приема пищи командой и персоналом. Согласно распорядку, теперь первыми завтракают, обедают и ужинают футболисты и тренеры, а остальные сотрудники могут садиться за стол только после того, как поедят игроки, Валерий Карпин и его ассистенты.

При Станиславе Черчесове прием пищи осуществлялся всеми вместе.

Российская национальная команда в сентябре проведет три матча квалификационного турнира чемпионата мира. 1 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют в Москве со сборной Хорватии, 4 сентября — в Никосии с командой Кипра, 7 сентября — в Москве со сборной Мальты.

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры