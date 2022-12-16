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Сегодня, 14:21

Альварес рассказал, что даже не мечтал оказаться на одном поле с Месси

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес поделился впечатлениями от совместных выступлений с капитаном команды Лионелем Месси.

«Это мечта, о которой я даже не мог вообразить, — оказаться рядом с Лео Месси. Мне кажется, что это сон, который я осуществил, но верил ли я вообще, что мне может присниться такой сон? Это радость для всех, мы довольны тем, чего достигли. Мы просто счастливы были сделать это для страны и наших болельщиков. Я счастлив лично и за команду, мы заслужили это», — приводит слова Альвареса Evening Standard.

18 декабря сборная Аргентины сыграет с Францией за победу на ЧМ-2022. Начало — в 18:00 мск.

Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Хулиан Альварес
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