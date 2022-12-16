Гризманн: «Аргентина — сложный соперник, но все в наших руках»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился ожиданиями от предстоящего финала ЧМ-2022 против Аргентины.

«Нас ждет очень сложный финал, Лео Месси находится в невероятной форме. Уверен, что мы сможем хорошо подготовитьсяк матчу и на все 100% выложимся на поле. Аргентина — очень сложный соперник, но все в наших руках», — приводит слова Гризманна Foot Mercato.

Сборная Франции сыграет против Аргентины в финале чемпионата мира-2022 в Катаре 18 декабря, начало — 18.00 мск.

18.12.2022 | Аргентина — Франция