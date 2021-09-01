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Аленичев назвал сильные качества тренера Валерия Карпина

20:40
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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Хорватии.

— Чего вы ждете от матча сборной России против Хорватии?

— Во-первых, очень приятно, что пустили людей на стадион. Будет не 3 тысячи, а 20 тысяч. Это хорошо для болельщиков и для самих футболистов. А во-вторых, хочется, чтобы наша сборная с новым главным тренером и тренерским штабом показала атакующий и смелый футбол, нежели тот, который показывали ранее. Я надеюсь на это. Хочется увидеть интересный и умный футбол, ибо в нашем составе есть очень сильные игроки: Саша Головин, Леха Миранчук или Федор Смолов, который находится в очень хорошей форме. Думаю, что сегодня мы сможем отобрать очки у Хорватии. На 99% уверен, что мы сегодня не проиграем.

— Как вы относитесь к тому, что именно Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной?

— Я был полностью «за». Я давал интервью, в котором ничего не скрывая сказал, что буду рад, если нашу сборную возглавит Валерий Карпин.

— Почему именно Карпин?

— Он досконально знает футбол, был очень сильным полузащитником. А полузащитники видят все (улыбается). Карпин — очень коммуникабельный человек, тренер, который может найти общий язык. И самое главное — может создать хорошую атмосферу в команде.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

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Артем Бухаев все материалы автора

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