Аленичев назвал сильные качества тренера Валерия Карпина

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Хорватии.

— Чего вы ждете от матча сборной России против Хорватии?

— Во-первых, очень приятно, что пустили людей на стадион. Будет не 3 тысячи, а 20 тысяч. Это хорошо для болельщиков и для самих футболистов. А во-вторых, хочется, чтобы наша сборная с новым главным тренером и тренерским штабом показала атакующий и смелый футбол, нежели тот, который показывали ранее. Я надеюсь на это. Хочется увидеть интересный и умный футбол, ибо в нашем составе есть очень сильные игроки: Саша Головин, Леха Миранчук или Федор Смолов, который находится в очень хорошей форме. Думаю, что сегодня мы сможем отобрать очки у Хорватии. На 99% уверен, что мы сегодня не проиграем.

— Как вы относитесь к тому, что именно Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной?

— Я был полностью «за». Я давал интервью, в котором ничего не скрывая сказал, что буду рад, если нашу сборную возглавит Валерий Карпин.

— Почему именно Карпин?

— Он досконально знает футбол, был очень сильным полузащитником. А полузащитники видят все (улыбается). Карпин — очень коммуникабельный человек, тренер, который может найти общий язык. И самое главное — может создать хорошую атмосферу в команде.