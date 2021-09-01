Аленичев назвал сильные качества тренера Валерия Карпина
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Хорватии.
— Чего вы ждете от матча сборной России против Хорватии?
— Во-первых, очень приятно, что пустили людей на стадион. Будет не 3 тысячи, а 20 тысяч. Это хорошо для болельщиков и для самих футболистов. А во-вторых, хочется, чтобы наша сборная с новым главным тренером и тренерским штабом показала атакующий и смелый футбол, нежели тот, который показывали ранее. Я надеюсь на это. Хочется увидеть интересный и умный футбол, ибо в нашем составе есть очень сильные игроки: Саша Головин, Леха Миранчук или Федор Смолов, который находится в очень хорошей форме. Думаю, что сегодня мы сможем отобрать очки у Хорватии. На 99% уверен, что мы сегодня не проиграем.
— Как вы относитесь к тому, что именно Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной?
— Я был полностью «за». Я давал интервью, в котором ничего не скрывая сказал, что буду рад, если нашу сборную возглавит Валерий Карпин.
— Почему именно Карпин?
— Он досконально знает футбол, был очень сильным полузащитником. А полузащитники видят все (улыбается). Карпин — очень коммуникабельный человек, тренер, который может найти общий язык. И самое главное — может создать хорошую атмосферу в команде.
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