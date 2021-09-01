Аленичев: «Дзюба, откровенно, провалил старт чемпионата»
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев в интервью «СЭ» прокомментировал решение главного тренера национальной команды Валерия Карпина не вызывать на сентябрьские матчи команды нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.
— За время подготовки сборной Карпин принял несколько неоднозначных решений: вызов 5 вратарей, отсутствие капитана. Как вы к этому относитесь?
— По вызову вратарей я не думаю, что стоит поднимать какую-то шумиху. Тренер решает, сколько вратарей ему вызвать — 4, 5 или 6. Капитан? Приходит новый главный тренер со своим видением. Может, команда так решила. Может, это действительно решение тренера.
— Отсутствие Дзюбы, о котором так все говорят, может сказаться на сборной?
— Учитывая, что Дзюба, откровенно, провалил старт чемпионата. Он не попадает даже в стартовый состав. Его отсутствие никак не скажется. Тем более, что Смолов находится просто в отличной форме.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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