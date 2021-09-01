Даниил Сикан о матче с Казахстаном: «Думаю, такого больше не повторится»
Форвард сборной Украины Даниил Сикан прокомментировал итог матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Казахстана (2:2).
«Дебют? Конечно, сегодня мы хотели добыть три очка, — цитирует игрока Football.ua 1 сентября. — Слова Петракова еще помню с юношеского чемпионата мира против Нигерии. Говорил мне, что нужно выходить и забивать.
Потеря концентрации или усталость в концовке игры? Честно говоря, не могу сказать — это потеря концентрации или усталость. Думаю, такое больше не повторится и уже в следующем матче будем внимательнее играть в обороне.
Тренер сказал, что так нельзя играть. Уверен, мы сделаем выводы и в следующем матче будем действовать получше».
Сикан в этой игре забил дебютный мяч за первую сборную. Также у украинцев отличился Роман Яремчук.
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Дополнительная информация:
https://football.ua/worldcup/459789-sikan-o-potere-ochkov-v-matche-protiv-kazakhstana-dumaju-takoe-bolshe-ne-povtoritsja.html
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