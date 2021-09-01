Даниил Сикан о матче с Казахстаном: «Думаю, такого больше не повторится»

Форвард сборной Украины Даниил Сикан прокомментировал итог матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Казахстана (2:2).

«Дебют? Конечно, сегодня мы хотели добыть три очка, — цитирует игрока Football.ua 1 сентября. — Слова Петракова еще помню с юношеского чемпионата мира против Нигерии. Говорил мне, что нужно выходить и забивать.

Потеря концентрации или усталость в концовке игры? Честно говоря, не могу сказать — это потеря концентрации или усталость. Думаю, такое больше не повторится и уже в следующем матче будем внимательнее играть в обороне.

Тренер сказал, что так нельзя играть. Уверен, мы сделаем выводы и в следующем матче будем действовать получше».

Сикан в этой игре забил дебютный мяч за первую сборную. Также у украинцев отличился Роман Яремчук.