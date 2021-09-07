Президент ФИФА назвал безумием отмену матча Бразилия — Аргентина
Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал отмену матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 между Бразилией и Аргентиной.
«Мы видели, что произошло во время игры между Бразилией и Аргентиной, двумя самыми прославленными командами Южной Америки.
Некоторые чиновники, полиция, сотрудники службы безопасности вышли на поле через несколько минут после начала матча, чтобы увести некоторых игроков, — это безумие, но мы должны решать эти проблемы. Это вопросы, которые возникают на фоне кризиса COVID-19», — приводит слова Инфантино Reuters.
5 сентября матч Бразилия — Аргентина был прерван из-за появления на поле полицейских. После этого аргентинцы в полном составе ушли с поля.
Работники правоохранительных органов хотели задержать четырех аргентинских футболистов из-за нарушения мер по защите от коронавируса: Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндию, Кристиана Ромеро и Джовани Ло Чельсо. Все они выступают в чемпионате Англии.
Дополнительная информация:
https://www.reuters.com/article/us-soccer-worldcup-bra-arg-idCAKBN2G2146
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