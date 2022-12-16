Дзенга оценил игру Месси на ЧМ-2022 и похвалил тренера Аргентины

Бывший голкипер «Интера» и сборной Италии Вальтер Дзенга поделился мнением о капитане сборной Аргентине Лионеле Месси перед финальным матчем ЧМ аргентинцев против Франции.

«В таком короткоформатном турнире Месси показывает себя как более решительный, более острый игрок, чем в «ПСЖ». Надо отдать должное и тренеру. После первого матча он решил убрать с поля Лаутаро, Папу и ди Марию, доверившись молодым игрокам, которые изменили игру команды», — цитирует слова Дзенги fcinter1908.it.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало — 18.00 по московскому времени.