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Сегодня, 06:58

Дзенга оценил игру Месси на ЧМ-2022 и похвалил тренера Аргентины

Виктория Кравченко
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Бывший голкипер «Интера» и сборной Италии Вальтер Дзенга поделился мнением о капитане сборной Аргентине Лионеле Месси перед финальным матчем ЧМ аргентинцев против Франции.

«В таком короткоформатном турнире Месси показывает себя как более решительный, более острый игрок, чем в «ПСЖ». Надо отдать должное и тренеру. После первого матча он решил убрать с поля Лаутаро, Папу и ди Марию, доверившись молодым игрокам, которые изменили игру команды», — цитирует слова Дзенги fcinter1908.it.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало — 18.00 по московскому времени.

Вальтер Дзенга
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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