Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 11:28

Агент форварда сборной США Веа заявил, что игрок не планирует переходить в «Зенит»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Тимоти Веа.
Фото Global Look Press

Футбольный агент Баду Самбаг, который представляет интересы нападающего «Лилля» Тимоти Веа, заявил, что игрок не рассматривает вариант продолжения карьеры в РПЛ.

«Зенит»? Не думаем о России на данной стадии», — цитирует Самбага «РБ Спорт».

Веа был признан лучшим игроком первого матча группового этапа ЧМ-2022, США - Уэльс (1:1). 22-летний футболист забил первый гол сборной американцев на турнире, который также является его первым мячом в составе национальной сборной. 

В текущем сезоне форвард сыграл 6 матчей за «Лилль» во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt равна 12 миллионам евро.

Следующий матч американцев в группе B на ЧМ-2022 состоится 25 ноября. Команда встретится со сборной Англии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-vea-zenit-ne-dumaem-o-rossii-na-dannoj-stadii/
Сборная США по футболу
ФК Зенит
Тимоти Веа
3
3
Читайте также
«Еще не раз выйдем с Медведевой на лед». Федотов — о работе с Евгенией
Назвал себя геем, чернокожим и женщиной. Что нужно знать о президенте ФИФА Инфантино
Сообщается о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке
Вован и Лексус поговорили с Дудой о ракетном инциденте от имени Макрона
В Twitter раскритиковали Зеленского за слова о Запорожской АЭС
Что происходит с реками в Ингушетии
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Петржела: «Для «Зенита» международный товарищеский матч против «Црвены Звезды» — это хорошо»
Источник: «Сочи» договорился с Гараниным о расторжении контракта 23 ноября
Захарян является одной из приоритетных целей «Челси». Его могут подписать в январе
Агент Сычевого: «Будто Володя рвется в «Црвену»
«Спартак» отказался от трансфера 17-летнего нападающего БАТЭ из-за высокой цены
Карпукас объяснил, как «Локомотив» может улучшить результаты в чемпионате России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лерой Сане из-за повреждения колена пропустит матч Германия — Япония

Аргентина — Саудовская Аравия: где и во сколько смотреть бесплатно прямую трансляцию матча ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости