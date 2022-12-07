Барбоза: «Четвертьфинал с Марокко? Я бы не сказал, что Португалии повезло со жребием»

Агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» высказался о выходе сборной Португалии в четвертьфинал чемпионата мира-2022 в Катаре. В 1/4 финала португальцы сыграют с Марокко.

«Марокко — это очень сильная команда. Я бы не сказал, что повезло со жребием. Испанцы тоже бы так не сказали. Марокко — очень сильная команда, технически оснащенная. Мы должны играть намного лучше, чтобы выйти в полуфинал», — сказал Барбоза «СЭ».

Матч Марокко — Португалия пройдет 10 декабря.