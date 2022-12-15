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Сегодня, 08:29

Погба сравнил нападающего сборной Франции Гризманна с Канте

Алина Савинова
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Французский футболист Поль Погба сравнил нападающего сборной Франции Антуана Гризманна с полузащитником «Челси» Н'Голо Канте.

«Гризманнканте», — написал он в своих социальных сетях.

Ивуарийский нападающий Дидье Дрогба провел аналогичное сравнение.

«Антуан Гризманн удивил меня, но у него достаточно ума и качеств, чтобы сделать это. Он больше похож на Канте, чем на Гризманна!» — приводит Daily Mail слова Дрогбы.

Гризманн был признан лучшим игроком матча 1/2 финала чемпионата мира-2022 против Марокко (2:0). Он начал голевую атаку, после которой Тео Эрнандез на 5-й минуте открыл счет.

В финале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Матч пройдет в воскресенье, 18 декабря.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11539763/World-Cup-Paul-Pogba-compares-Antoine-Griezmann-NGolo-Kante-following-France-stars-reinvention.html
Антуан Гризманн
Поль Погба
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
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