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ЧМ-2014

13 июля 2014, 01:36

Алехандро Сабелья: "Ди Мария еще может сыграть в финале ЧМ"

Дмитрий Зеленов
Обозреватель
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Главный тренер сборной Аргентины Алехандро Сабелья в преддверии финала чемпионата мира-2014 против Германии заявил, что существует вероятность участия во встрече полузащитника Анхеля Ди Мария, передает из Рио-де-Жанейро спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. По словам специалиста, все будет зависеть от результатов последней тренировки национальной команды.

– Посмотрим на состояние Ди Мария, – сказал Сабелья. – Все зависит от последней тренировки. По ее завершении поговорим с футболистом и врачами.

Анхель Ди Мария
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Германии по футболу
Алехандро Сабелья
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