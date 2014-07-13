Алехандро Сабелья: "Ди Мария еще может сыграть в финале ЧМ"

Главный тренер сборной Аргентины Алехандро Сабелья в преддверии финала чемпионата мира-2014 против Германии заявил, что существует вероятность участия во встрече полузащитника Анхеля Ди Мария, передает из Рио-де-Жанейро спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. По словам специалиста, все будет зависеть от результатов последней тренировки национальной команды.

– Посмотрим на состояние Ди Мария, – сказал Сабелья. – Все зависит от последней тренировки. По ее завершении поговорим с футболистом и врачами.