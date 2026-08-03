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Сегодня, 08:15

«ПСЖ» готовит первое предложение «Басрелоне» по трансферу Педри

Сергей Ярошенко

«ПСЖ» намерен попытаться приобрести полузащитника «Барселоны» Педри и готовит первое предложение по трансферу футболиста, сообщает El Nacional.

По информации источника, парижский клуб готов предложить за 23-летнего испанца 90 миллионов евро. Интерес «ПСЖ» к Педри усилился после того, как полузащитник «Манчестер Сити» Родри, которого хотел видеть в команде Луис Энрике, выбрал «Реал» для продолжения карьеры.

Педри выступает за «Барселону» с 2020 года. За это время полузащитник провел 245 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 33 результативные передачи.

Контракт Педри с «Барселоной» рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 миллионов евро.

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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Педри (Барселона)
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