«Спартак» подписывает Медину, ЦСКА — форварда «Спортинга» Паулиньо, Кузяев едет во Францию

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

ЦСКА продаст Медину в «Спартак» и подпишет Паулиньо?

По информации «СЭ», полузащитник ЦСКА Хесус Медина в ближайшее время должен подписать контракт со «Спартаком».

Сумма трансфера составит порядка 7,5 миллиона евро.

Медина перешел в ЦСКА из «Нью-Йорк Сити» в январе 2022 года. 26-летний парагваец провел за армейцев 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

Контракт хавбека с армейцами действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.

На счету Медины 9 матчей в составе сборной Парагвая.

В качестве трансфера на вход фигурирует нападающий «Спортинга» Паулиньо. Это подтвердил его агент — экс-футболист «Зенита» Фернандо Мейра.

«Переход Паулиньо в ЦСКА возможен. Пока клуб не делал никакого предложения. Захочет ли игрок переезжать в Россию в связи с политической ситуацией? Самое важное, чтобы клубы договорились», — сказал Мейра «СЭ».

30-летний португалец в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Спортинг», в которых забил 15 голов и отдал 12 передач.

Transfemarkt оценивает футболиста в 6,5 миллиона евро.

Кузяев продолжит карьеру во Франции

Бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев отклонил предложение «Бешикташа», сообщает журналист Серджан Дикме.

По данным источника, 30-летний россиянин отказался переходить в турецкий клуб. Футболист поблагодарил руководство «Бешикташа» за интерес и сообщил, что продолжит карьеру в одной из команд чемпионата Франции.

Кузяев выступал за «Зенит» с июля 2017 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 5 голов и сделал 7 результативных передач в 35 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

После завершения прошлого сезона футболист стал свободным агентом.

Глушаков дебютирует в пляжном футболе

Полузащитник Денис Глушаков будет выступать за «Строгино» в чемпионате России по пляжному футболу, сообщает официальный сайт турнира.

36-летний россиянин был внесен в заявку московской команды. Хавбек будет играть под 88-м номером.

Глушаков является свободным агентом. С февраля по июнь он выступал за «Пари НН», в составе которого забил 1 гол в 9 матчах.

Хочу сразу сказать, что я не заканчиваю карьеру, как многие могли подумать, — сказал Глушаков «СЭ». — На данный момент идут переговоры, и есть предложения от заинтересованных клубов, я интенсивно поддерживаю форму. Тренируюсь два раза в день, решил для разнообразия поработать на песке, ребятам понравилась моя игра и мы решили, что я могу провести в их составе три матча. Для ребят из «Строгино» буду своего рода дядькой, поддержу их, им будет приятно.

«Спартак» не отпустит Зиньковского

По информации «СЭ», «Спартак» не рассматривает продажу полузащитника Антона Зиньковского в ходе летнего трансферного окна.

Тренерский штаб рассчитывает на игрока.

Ранее сообщалось, что интерес к Зиньковскому проявляет «Локомотив». Позже сам игрок опроверг данную информацию.

В минувшем сезоне 27-летний футболист провел 28 матчей в РПЛ, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.

Сулейманов может уехать в Турцию

Как стало известно «СЭ», нападающим «Пари НН» Тимуром Сулеймановым интересуется «Газишехир Газиантеп» из Турции.

В прошлом сезоне Сулейманов провел 36 матчей за нижегородский клуб, забил 12 голов и отдал 2 ассист.

«Газишехир Газиантеп» после землетрясения в Турции снялся с участия в чемпионате страны, но сохранил прописку в высшем дивизионе.

Звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Фото AFP

«ПСЖ» готов продать Мбаппе. Он интересен не только «Реалу»

«ПСЖ» готов продать нападающего Килиана Мбаппе этим летом, сообщает Sky Sports.

Как утверждает источник, клуб дал 24-летнему французу понять, что отпустит его в случае, если тот не станет продлевать контракт, рассчитанный до конца июня 2024 года.

Парижане согласны продать футболиста в любой клуб, который сможет позволить себе покупку игрока. «ПСЖ» хочет выручить как минимум 150 миллионов фунтов и примет самое выгодное предложение из тех, что поступят этим летом.

Главным претендентом на Мбаппе считается «Реал», однако в пятницу, 7 июля, появилась информация о том, что предложение по французу также сделал «Ливерпуль».

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в августе 2017 года, в июле 2018 года парижане выкупили форварда за 180 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Килиан забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд. Фото Global Look Press

Гринвуд станет частью сделки по трансферу Хойлунда в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» может предложить «Аталанте» аренду форварда Мейсона Гринвуда в качестве части сделки по переходу Расмуса Хойлунда, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» выбрал 20-летнего датчанина основной целью на летнее трансферное окно, но переговорам мешает сумма, которую бергамаски хотят выручить за Хойлунда — 86 миллионов фунтов стерлингов. Манкунианцы рассчитывают, что включение Гринвуда позволит снизить требования итальянского клуба.

В последний раз Гринвуд выходил на поле в начале 2022 года — в январе он был задержан по обвинению в изнасиловании и применении насилия в адрес его девушки. 2 февраля 2023 года стало известно, что полиция Большого Манчестера закрыла дело об обвинении футболиста, но он не вернулся в состав «Манчестер Юнайтед», поскольку клуб проводил внутреннее расследование ситуации.