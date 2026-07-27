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27 июля, 23:08

«Фенербахче» планирует встречу с руководством «Милана» по поводу трансфера Леау

Рафаэл Леау.
Фото Getty Images

Руководство «Фенербахче» планирует провести встречу с представителями «Милана» по возможному трансферу нападающего Рафаэла Леау, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Итальянский клуб готов продать 27-летнего португальца, но не готов рассматривать варианты с арендой. «Фенербахче» настроен на переговоры о полноценном трансфере — как утверждает турецкий журналист Ягыз Сабунджуоглу, сумма сделки может составить около 40 миллионов евро.

Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года. В сезоне-2025/26 форвард забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 31 матче за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро. Контракт Леау с «Миланом» действует до конца июня 2028 года.

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