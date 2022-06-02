Гвардиола встречался с Погба по поводу возможного трансфера в «Манчестер Сити»

Полузащитник Поль Погба может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», утверждает The Athletic. 1 июня он покинул «МЮ».

По данным источника, главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола лично встречался с футболистом, чтобы убедить Погба перейти в стан «горожан».

В ближайшее время француз примет решение по поводу своего будущего. Игроком также интересуется «Ювентус» и «ПСЖ».

Погба является воспитанником академии «МЮ», в которую он перешел в 16 лет. Спустя 3 года он подписал контракт с «Ювентусом», откуда вернулся в «МЮ» в 2016 году.