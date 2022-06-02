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Сегодня, 14:49

Гвардиола встречался с Погба по поводу возможного трансфера в «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Полузащитник Поль Погба может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», утверждает The Athletic. 1 июня он покинул «МЮ».

По данным источника, главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола лично встречался с футболистом, чтобы убедить Погба перейти в стан «горожан».

В ближайшее время француз примет решение по поводу своего будущего. Игроком также интересуется «Ювентус» и «ПСЖ».

Погба является воспитанником академии «МЮ», в которую он перешел в 16 лет. Спустя 3 года он подписал контракт с «Ювентусом», откуда вернулся в «МЮ» в 2016 году.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Лига наций A
Испания
Португалия

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
Поль Погба
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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