«Ювентус» не может договориться с «Сантосом» по дате перехода Кайю
02:38
Нападающий «Сантоса» Кайю Жорже должен перейти в «Ювентус». По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы пока не пришли к соглашению по поводу того, когда будет осуществлен трансфер.
Как сообщает источник, «Ювентус» предложил 3 миллиона евро, чтобы трансфер был осуществлен уже этим летом, но «Сантос» пока не ответил. Если бразильская сторона не примет предложение, игрок перейдет зимой бесплатно, так как у него 31 декабря нынешнего года истекает контракт.
Ранее стало известно, что 19-летний бразилец поставил подпись под предварительным контрактом с туринским клубом.
В этом сезоне Кайю сыграл в 27 матчах за «Сантос» во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи.
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