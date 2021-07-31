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«Ювентус» не может договориться с «Сантосом» по дате перехода Кайю

02:38
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Нападающий «Сантоса» Кайю Жорже должен перейти в «Ювентус». По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы пока не пришли к соглашению по поводу того, когда будет осуществлен трансфер.

Кайю Жорже.Форвард «Сантоса» Кайю Жорже подписал предварительный контракт с «Ювентусом»

Как сообщает источник, «Ювентус» предложил 3 миллиона евро, чтобы трансфер был осуществлен уже этим летом, но «Сантос» пока не ответил. Если бразильская сторона не примет предложение, игрок перейдет зимой бесплатно, так как у него 31 декабря нынешнего года истекает контракт.

Ранее стало известно, что 19-летний бразилец поставил подпись под предварительным контрактом с туринским клубом.

В этом сезоне Кайю сыграл в 27 матчах за «Сантос» во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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