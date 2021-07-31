Яремчук близок к переходу в «Бенфику»

Форвард «Гента» Роман Яремчук близок к продолжении карьеры в Португалии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 25-летнего украинца претендует «Бенфика». Сообщается, что переговоры находятся в продвинутой стадии.

В минувшем сезоне Яремчук провел 43 матча за «Гент» во всех турнирах и забил 23 мяча при семи голевых передачах. На Евро-2020 в составе сборной Украины у него 5 матчей, 2 гола и результативный пас. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17,5 млн евро.