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Яремчук близок к переходу в «Бенфику»

03:30
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Форвард «Гента» Роман Яремчук близок к продолжении карьеры в Португалии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 25-летнего украинца претендует «Бенфика». Сообщается, что переговоры находятся в продвинутой стадии.

В минувшем сезоне Яремчук провел 43 матча за «Гент» во всех турнирах и забил 23 мяча при семи голевых передачах. На Евро-2020 в составе сборной Украины у него 5 матчей, 2 гола и результативный пас. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17,5 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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