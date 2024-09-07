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В «Торино» не интересовались россиянами в летнее трансферное окно

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Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти заявил, что итальянский клуб не интересовался российскими футболистами в летнее трансферное окно 2024 года.

«Интересовался ли «Торино» каким-либо российским футболистом этим летом? Нет, в летнее трансферное окно мы не интересовались российскими футболистами», — сказал Ваньяти «РБ Спорт».

Летом 2024 года «Торино» возглавил бывший главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли. Ранее в команде на правах аренды выступал полузащитник сборной России Алексей Миранчук, который этим летом перебрался в «Атланту» из МЛС.

Источник: РБ Спорт
Алексей Миранчук
ФК Торино
Паоло Ваноли
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