Экс-капитан «Атлетика» Муньяин перешел в аргентинский «Сан-Лоренсо»

Экс-капитан «Атлетика» Бильбао Икер Муньяин стал игроком аргентинского «Сан-Лоренсо».

31-летний форвард присоединился к клубу в качестве свободного агента и подписал контракт сроком до декабря 2025 года.

Ранее испанец обещал болельщикам «Атлетика», что не перейдет в любой другой испанский клуб. Муньяин является воспитанником команды из Страны Басков и вторым в истории по количеству проведенных за нее матчей (560).

Также на счету игрока 2 матча за сборную Испании. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 5 миллионов евро.