«Реал» хочет с помощью «Манчестер Юнайтед» подписать защитника «Бенфики» Каррераса

«Реал» заинтересован в трансфере защитника «Бенфики» Альваро Каррераса, сообщает AS.

По информация источника, «Реал» не хочет платить 60 миллионов евро, которые прописаны в качестве отступных в контракте 22-летнего испанца. В связи с этим мадридцы планируют задействовать в сделке «Манчестер Юнайтед», который летом 2024 года продал игрока «Бенфике».

Для «МЮ» опция выкупа игрока составляет 18 миллионов евро. «Реал» надеется убедить манкунианцев активировать опцию, а затем приобрести Каррераса уже из «Манчестер Юнайтед», заплатив за него 30-35 миллионов евро.

В текущем сезоне Каррерас провел 47 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.