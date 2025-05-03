Футбол
3 мая, 16:39

В «Тироле» заявили, что ничего не знают об интересе ЦСКА к нападающему Диарра

Константин Белов
Корреспондент

Бизнес-менеджер «Тироля» Штефан Кек прокомментировал «СЭ» информацию об интересе ЦСКА к нападающему Махамаду Диарра. 3 мая издание Africafoot сообщило, что армейский клуб начал переговоры с агентом 21-летнего футболиста из Мали.

«Я ничего не знаю об интересе к нашему игроку со стороны российского клуба. Со мной никто не связывался», — сказал Кек «СЭ».

В текущем сезоне форвард принял участие в 25 матчах, забив три гола и отдав две голевые передачи. Согласно Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет 400 тысяч евро. Контракт игрока с «Тиролем» действует до 2026 года.

ФК Тироль
ФК ЦСКА (Москва)
