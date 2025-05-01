Кепа Аррисабалага может вернуться в «Реал»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага, выступающий за «Борнмут» на правах аренды, может снова присоединиться к «Реалу», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, это связано с недовольством Андрея Лунина статусом второго вратаря в клубе. В связи с этим украинец может покинуть команду летом.

«Реал» рассматривает кандидатуру Кепы, который был в аренде в мадридском клубе в сезоне-2023/24. Также клуб интересуется вратарем «Эспаньола» Жоаном Гарсией.