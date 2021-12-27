«Бока Хуниорс» ведет переговоры о возвращении Бенедетто
Форвард «Эльче» Дарио Бенедетто, выступающий на правах аредны из «Марселя», может вернуться в «Боку Хуниорс», сообщает Tyc Sports.
По данным источника, стороны ведут переговоры о переходе игрока. Их инициатором была «Бока». Сам футболист хотел бы, чтобы аренда в «Эльче» была прервана досрочно, и «Марсель» отпустил его на родину.
31-летний аргентинец в текущем сезоне провел 14 матчей за «Эльче» в ла лиге и забил два мяча при одной голевой передаче.
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