«Локомотив» отдал форварда Французова в аренду «Торпедо-БелАЗ»

Нападающий «Локомотива» Александр Французов перешел в «Торпедо-БелАЗ» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца декабря 2026 года, сообщает пресс-служба московского клуба.

«Желаем Саше успехов в новой команде и как можно больше игровой практики», — написано в сообщении «Локомотива.

21-летний Французов перешел в московский клуб в июне 2025 года и последние полгода провел в аренде в дзержинском «Арсенале», за который забил шесть голов в 24 матчах.

Нападающий является обладателем Суперкубка Белоруссии — 2022 в составе БАТЭ из Борисова. Вингер выступает за молодежную сборную Белоруссии.