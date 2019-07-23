Ло Сельсо близок к переходу в "Тоттенхэм"

Полузащитник "Бетиса" Джовани Ло Сельсо станет игроком "Тоттенхэма", сообщают британские СМИ.

Как информирует The Sun, переход стал возможным после того, как "Бетис" стал согласился снизить сумму отступных. Ранее клуб требовал за него 60 миллионов фунтов, но в итоге согласился продать его за 45 миллионов.

23-летний аргентинец в прошлом сезоне провел 45 матчей за "Бетис" и забил 16 мячей при шести голевых передачах.

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