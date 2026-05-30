«Бавария» попрощалась с Джексоном, мюнхенцы не стали выкупать его у «Челси»

Пресс-служба «Баварии» обратилась в соцсетях к нападающему Николасу Джексону.

24-летний сенегалец на правах аренды провел в «Баварии» сезон-2025/26. Мюнхенцы не стали выкупать его из «Челси». Форвард должен был провести 40 матчей в Бундеслиги и Лиге чемпионов, чтобы у него автоматически активировалась опция выкупа.

«Спасибо, Нико! За сезон, который навсегда останется в памяти. Спасибо за все пережитое и твой вклад!» — говорится в сообщении пресс-службы «Баварии».

Джексон провел за «Баварию» 34 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи.

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