Финляндия в овертайме победила Швейцарию и выиграла ЧМ-2026
Сборная Финляндии обыграла Швейцарию в финале чемпионата мира по хоккею — 1:0 ОТ.
Единственную шайбу на 11-й минуте овертайма забросил нападающий Конста Хелениус.
Ранее бронзовым призером турнира стала сборная Норвегии, которая обыграла Канаду (3:2 ОТ) в матче за третье место. Норвежцы впервые в истории стали медалистами чемпионата мира.
В полуфинале сборная Финляндии победила команду Канады (4:2), а Швейцария — Норвегию (6:0).
Финская сборная в пятый раз стала чемпионом мира по хоккею. Швейцария заняла второе место в шестой раз в истории.
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