Финляндия в овертайме победила Швейцарию и выиграла ЧМ-2026

Сборная Финляндии обыграла Швейцарию в финале чемпионата мира по хоккею — 1:0 ОТ.

Единственную шайбу на 11-й минуте овертайма забросил нападающий Конста Хелениус.

Ранее бронзовым призером турнира стала сборная Норвегии, которая обыграла Канаду (3:2 ОТ) в матче за третье место. Норвежцы впервые в истории стали медалистами чемпионата мира.

В полуфинале сборная Финляндии победила команду Канады (4:2), а Швейцария — Норвегию (6:0).

Финская сборная в пятый раз стала чемпионом мира по хоккею. Швейцария заняла второе место в шестой раз в истории.

Чемпионат мира. Плей-офф. Финал. Матч №1

31 мая, 21:20. Swiss Life Arena (Цюрих) Швейцария Финляндия

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