Источник: «Спартак» предложил 9 миллионов долларов за нападающего «Бока Хуниорс» Себальоса

«Спартак» начал переговоры насчет перехода крайнего нападающего «Бока Хуниорс» Эсекьеля Себальоса, сообщает журналист Герман Гарсия Грова в социальной сети.

По данным источника, московский клуб предложил за 23-летнего аргентинца 9 миллионов долларов (7,7 миллионов евро). Однако эта сумма далека от той, которую «Бока» хочет получить за Себальоса.

Футболист является воспитанником «Бока Хуниорс». Он провел 127 матчей за клуб во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 13 голевых передач.

Контракт игрока с «Бока Хуниорс» рассчитан до конца 2026 года.