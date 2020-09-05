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«Байер» интересуется Силлессеном

01:54
Яспер Силлессен. Фото Instagram
Яспер Силлессен. Фото Instagram
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Голкипер «Валенсии» Яспер Силлессен может продолжить карьеру в Германии. Как сообщает журналист Эктор Гомес в Twitter, леверкузенский «Байер» хочет заполучить 31-летнего голландца. Испанский клуб готов продать игрока. Однако пока не поступало предложений.

В прошлом сезоне Силлессен сыграл в 30 матчах во всех турнирах и пропустил 41 гол. 6 раз он сохранил ворота в неприкосновенности и получил 1 желтую карточку. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 12 миллионов евро.

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