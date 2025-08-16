«Аталанта» хочет подписать Маласиа из «Манчестер Юнайтед»

«Аталанта» намерена заключить контракт с защитником «Манчестер Юнайтед» Тайреллом Маласиа, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, будущее 25-летнего нилерландца в английском клубе определенно завершено. Помимо «Аталанты», футболистом интересовались саудовские клубы и «Селтик».

С февраля 2025 года Маласиа играл за ПСВ на правах аренды. В 12 матчах он не отметился результативными действиями.

Контракт защитника действует до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в восемь миллионов евро.