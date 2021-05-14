На Агуэро претендуют 3 клуба

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро покинет английский клуб летом. По информации журналиста Фабрицио Романо, на 32-летнего аргентинца претендуют три клуба. Приоритетом самого игрока является «Барселона».

Ранее стало известно, что каталонский клуб готов подписать с Агуэро двухлетнее соглашение.

29 марта «Манчестер Сити» объявил, что 32-летний нападающий покинет клуб летом. В текущем сезоне Агуэро провел 11 матчей в АПЛ, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.