«Барселона» вышла из борьбы за Алабу

«Барселона» больше не претендует на защитника «Баварии» Давида Алабу — сине-гранатовые решили выйти из гонки за футболистом, сообщает Sport.es.

Каталонцы готовы вести переговоры с австрийским универсалом только в том случае, если он снизит финансовые запросы.

Ранее, 29 марта, появилась информация, что 28-летний австриец достиг устного соглашения с «Реалом» о контракте в 12 миллионов евро до 2025 года. Игрок покинет «Баварию» летом 2021 года в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Алаба провел 35 матчей за «Баварию», в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.