Капитан «Челси» Джеймс — об уход Кукурельи в «Реал»: «Жаль, но от всего сердца желаю ему удачи»

Капитан «Челси» Рис Джеймс прокомментировал уход защитника Марка Кукурельи в мадридский «Реал».

«Несколько дней назад я пообщался с Кукурельей. Марк — один из сильнейших в мире на своей позиции. Впрочем, в футболе так бывает: игроки то приходят, то уходят. Жаль, что он покинул команду, но от всего сердца желаю ему удачи», — цитирует футболиста talkSPORT.

15 июня «Реал» объявил о переходе 27-летнего защитника из «Челси». Контракт Кукурельи с мадридским клубом рассчитан до 2032 года.

Испанец выступал за «Челси» с 2022 года.