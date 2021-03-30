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«Барселона» предложила Вайналдуму трехлетний контракт

08:41
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«Барселона» предложила полузащитнику «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдуму контракт до 2024 года, сообщает журналист Никола Скира.

По данным источника, каталонцы хотят купить 30-летнего футболиста в летнее трансферное окно. По окончании сезона у Вайналдума истекает срок трудового контракта с «Ливерпулем», поэтому в стан сине-гранатовых он сможет перейти на правах свободного агента. «Барселона» готова платить футболисту 8 миллионов евро в год.

В сезоне-2020/21 голландец провел 29 матчей в АПЛ, отметившись 2 голами. В составе «Ливерпуля» хавбек выступает с лета 2016 года, куда перешел из «Ньюкасла».

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