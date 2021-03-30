Куман не планирует приглашать Агуэро в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман не планирует приглашать в команду нападающего Серхио Агуэро, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее, 29 марта, «Манчестер Сити» объявил, что 32-летний форвард покинет команду летом, когда истечет срок его контракта.

Агуэро сможет перейти в «Барселону» бесплатно и подписать контракт до 2023 года. В Испании уверены, что этим приобретением новый президент сине-гранатовых Жоан Лапорта надеется убедить форварда команды Лионеля Месси остаться в команде. Игроки сборной Аргентины давно поддерживают дружеские отношения.

В текущем сезоне Агуэро провел за «Манчестер Сити» 11 матчей, в которых забил два гола.